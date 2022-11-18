İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı

Ünlü finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken dolar yorumu geldi.

DOLARDA OPERASYON İDDİASI

2023 yılında seçim yapılacağını hatırlatan İslam Memiş, dolar kuru üstünden yeni operasyonlara dikkat çekti.

Super haber'de yer alan habere göre Taksim saldırısının operasyonların başlangıcı olduğunu vurgulayan İslam Memiş, "Taksim’de masum insanların ölmesiyle sonuçlanan terör saldırısı bu operasyonların startının verildiğini işaret ediyor. Türkiye’nin ekonomisini bozmak için, insanların algısını tamamen farklı yönlere çekecekler. Döviz bir yatırım aracıdır, döviz alın şöyle olacak, böyle olacak gibi söylemler tamamen istihbarat çalışmalarıdır. Geçen yıl aralık ayında bu operasyonları gördük. İnsanlar galeyana geldi. Gaza geldi ve 8.80 TL’den 18 TL seviyesini gören dolara herkes hücum etti. Aradan bir yıl geçmesine rağmen o dolardan edinilen zararlarını gideremediler. İnsanlara diyorum ki. Yine aynı operasyonlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.” diyerek uyardı.

"2023'TE DOLAR'DAN UZAK DURUN"

Yıl sonu dolar kuru tahminini paylaşan Memiş, doların artık hükmünün biteceğine işaret etti.

Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Doların 20-21 TL aralığını görme olasılığı yüksek ve buralar test edilebilir. Uluslararası piyasalarda ise dolar biraz daha stabil seyredebilir.

Türkiye altın rezervini arttırdı. Kendi paralarıyla, kendi para birimleriyle, dijital paralarıyla ticaret yapacak, doları ekarte edecek, doları saf dışı bırakacak yeni bir düzen geliyor.

Dolar kurunun ataklarında, bankadaki döviz mevduatlarının artışında etkili olabilir. Buraya dikkat çekmek istiyorum.

İkinci önemli sebep ise şu; evet enflasyon rakamları yüksek, faiz geri geliyor, insanlar şu an da krediye ulaşamıyor. Ancak bu sıkıntılı süreç şubat, mart aylarına kadar sürecek. Çünkü ekonomik veriler bir ay önceden geliyor. Dolayısıyla dolar tarafında yeni bir zirve yeni bir atak yıl sonuna doğru olabilir. 2023 yılı mart ayı itibariyle de dolardan uzak durmak lazım.

Dolar aslında bir yatırım aracı değildir. Bunu insanlara sık sık söylüyorum. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar baktığımız süreçte insanların kafasını kuma gömdüler, doları sürekli insanlara bir yatırım aracı olarak öğrettiler ve kültür olarak insanlara bunu yerleştirdiler ama işin boyutu hiçte öyle değil.

Son yirmi yıllık getiriye baktığımız zaman gram altın TL fiyatı yüzde 6 bin 290 kazandırarak en çok kazandıran yatırım aracı olarak tarihe geçti. Borsa en çok kazandıran ikinci yatırım aracı oldu. Euro en çok kazandıran üçüncü yatırım aracı oldu. Dolar ise en çok kazandıranlar arasında dördüncü sırada yerini aldı. Dolayısıyla doların adı var ama kazancı yok. Vatandaşlarımız bu noktada döviz tarafına dikkat etmeleri gerekiyor."