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İslam Memiş gram altında neler olacağını tek tek anlattı

Altın uzmanı İslam Memiş “Gram altında  kritik direnç 1090 lira. 1060 lira seviyesi kırıldı, orada takıldı. Bir sonraki ataklarda 1090 seviyesini göreceğiz. Ondan sonra 1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız” dedi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 07:45
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Yeni rakamı duyurdu. İslam Memiş gram altında neler olacağını tek tek anlattı

İslam Memiş gram altında neler olacağını tek tek anlattı
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TGRT Haber’de yer alan bilgilere göre, döviz kurları ve enflasyon konusunda yaşanan artışlar ile sıkça gündeme gelen para uzmanı İslam Memiş'ten gelen altın ve dolar yorumu şok etkisi yarattı.

İslam Memiş dolar kuruna ilişkin yorumlarını da aktardı.

“Ekran fiyatlarında 18.62 olan dolar kuru 18.69-18.73 aralığında. Euro dolara kıyasla daha primli bu hafta. Dolar kuru güçlü durunca, pariteler de destek verince, euro sterlin güçlenmesi de kaçınılmaz oldu.”

“YÜKSELİŞ BAŞLADI DİYEMİYORUZ”

Altın fiyatlarında hareketli bir hafta geride kalırken yatırımcılar bir sonraki seviyelerin ne olacağına ilişkin uzman yorumlarını araştırmaya başladı. 

Konuya ilişkin altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş merak edilen altın tahminine ilişkin detayları Youtube kanalında anlattı. 

İslam Memiş, “Teknik olarak takip ettiğimiz seviye 1730-1780 dolar aralığı” ifadesini kullanan altın uzmanı “1730 aşağı kırılmadıkça problem yok, 1780 de yukarı yönlü kırılmadıkça yükseliş başladı diyemiyoruz. 1780'i direnç takip edip yeni zirveleri konuşuyor olacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ TAHMİN

Gram altın hakkında yorum yapan Memiş, “Gram altın TL ekranlarda 1051 seviyesinde. 1050-1070 aralığında geziniyor. Kritik direnç 1090 lira. 1060 lira seviyesi kırıldı, orada takıldı. Bir sonraki ataklarda 1090 seviyesini göreceğiz. Ondan sonra 1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız” dedi.

 

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alper
21.11.2022 08:54
cıkarmayın bu adamı hergün birşey söylesem bende tuttururum...ama bunun ki hiç tutmuyor...  
 
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