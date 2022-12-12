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Fenerbahçe'de sakatlık krizi: Tam 7 futbolcu antrenmana çıkmadı

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yaptıktan sonra İstanbul'a dönen Fenerbahçe, 1 günlük izin sonrası çalışmalarını sürdürdü.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 22:08
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Tam 7 futbolcu antrenmana çıkmadı: Fenerbahçe'de sakatlık krizi

Fenerbahçe'de sakatlık krizi: Tam 7 futbolcu antrenmana çıkmadı
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Kulüp açıklamasına göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Saha idmanında bir süre pas çalışan sarı-lacivertli ekip, taktik ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Sarı-lacivertli ekipte tedavi süreçleri devam eden futbolcular, özel programları dahilinde çalıştı.

Tedavileri süren isimlerden Emre Mor'un yarın, belinde ağrıları olan Altay Bayındır'ın ise hafta sonu itibarıyla takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. İyileşme sürecindeki isimlerden Luan Peres ve Enner Valencia'nın önümüzdeki günlerde takıma katılması planlanıyor.

Tedavisi devam eden Arda Güler'in gelecek hafta durumunun yeniden kontrol edileceği öğrenilirken, bir haftalık tedavi sürecini tamamlayan Ezgyjan Alioski'nin 2 hafta içinde takıma katılması bekleniyor.

Rayo Vallecano maçında yaşadığı sakatlık sonrası dizi ile bileğinde ödem ve travma tespit edilen Joao Pedro'nun tedavisi devam ederken, tecrübeli oyuncunun yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmesi planlanıyor.

Öte yandan, genç futbolcu Çağtay Kurukalıp'ın da 2 haftalık tedavisinin tamamlandığı, saha çalışmaları sonrası takımla idmanlara çıkabileceği öğrenildi.

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