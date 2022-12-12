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Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 09:15
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Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısında
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Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 maçın 10'nu kazanan ve 2'sini kaybeden Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan Olympiakos ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

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