Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısında

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 maçın 10'nu kazanan ve 2'sini kaybeden Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan Olympiakos ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.
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