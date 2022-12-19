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Arda Güler'e büyük onur. Uğurcan Çakır da ödül aldı

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on ikincisini düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 21:35
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Uğurcan Çakır da ödül aldı. Arda Güler'e büyük onur

Arda Güler'e büyük onur. Uğurcan Çakır da ödül aldı
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Üniversitenin güney kampüsünde gerçekleştirilen törende çeşitli dallarında ödüller sahiplerine takdim edildi.

En iyi çıkış yapan sporcunun Fenerbahçeli Arda Güler seçildiği törende, Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır da en iyi futbol oyuncusu ödülüne layık görüldü.

En iyi takım ödülünü Anadolu Efes alırken, lacivert-beyazlı takımın oyuncularından Vasilije Micic en iyi basketbol oyuncusu, başantrenörü Ergin Ataman ise en iyi antrenör ödülünün sahibi oldu.

Milli Artistik Jimnastik Erkek Takımı, Tekerlekli Sandalye 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın yanı sıra, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, para atıcılık milli sporcusu Aysel Özgan, para milli okçu Yiğit Caner Aydın, milli muaythai sporcusu Sudenur Basancı'ya ise kurul tarafından başarılarını tebrik etmek amacıyla verilen Sportsmanship Brotherhood ödülü verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'ni kazanan isimler ise şöyle:

En İyi Takım: Anadolu Efes

En İyi Basketbol Oyuncusu: Vasilije Micic

En İyi Voleybol Oyuncusu: Zehra Güneş

En İyi Futbol Oyuncusu: Uğurcan Çakır

En İyi Bireysel Sporcu: Merve Dinçel

En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Arda Güler

En İyi Çıkış Yapan Takım: Fire Flux E-Sports

En İyi Antrenör: Ergin Ataman

En İyi Spor Yorumcusu: Emre Özcan

En İyi Spor Programı: Oyna Devam

En İyi Spor Yöneticisi: Alper Yılmaz

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