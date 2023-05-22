Tanju Özcan: Bir tane bile kalmayacak. 19 bin olan sığınmacı sayısını 4 bine düşürdüm

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılara iş yeri açma ruhsatı vermediğini belirterek 2019 yılında 19 bin olan sığınmacı sayısını 4 bine indirdiğini açıkladı.

Tanju Özcan: Bir tane bile kalmayacak. 19 bin olan sığınmacı sayısını 4 bine düşürdüm

Türkiye genel seçimlerde ikinci tura doğru giderken, gündemden düşmeyen bir diğer konu da sığınmacılar ve kaçakların Türkiye'ye verdiği zarar oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Paylaştığı videoda çoğunluğu erkek olduğu görülen sığınmacıların iş yeri ruhsatı aldığı ve kutlama yaptığı öne sürüldü.

İstanbul Şişli'de çekilen o görüntülere ilişkin konuşan Özcan, neden Bolu'da sığınmacılara ruhsat vermediğini şu sözlerle açıkladı:

Bana bazı gafiller sığınmacılara niye iş yeri açma ruhsatı vermiyorsun? Niye bir tek Arapça tabela yok? gibi sorular soruyorlar. Defalarca söyledim, şimdi de söylüyorum; İşte bu çirkin görüntüler yaşanmasın diye. Bolu’da bir tek sığınmacıya iş yeri açma ruhsatı vermedim. Benden önce verilmiş olanları da iptal ettim. Bu yaptıklarımdan da pişman olmak bir tarafa gurur duyuyorum. Unutmadan; bu önlemlerimle Bolu’da 2019 yılında 19.000 olan sığınmacı sayısı bugün 4.000’e düştü. SİZE SÖZ 1 TANE BİLE KALMAYACAK!!!

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