Tanju Özcan'dan kendisine “Yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi” diyen DEVA Partili Yeneroğlu’na sert yanıt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kaçak göçmenlere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uyuyamıyorum..delirmek üzereyim…13 milyon sığınmacı demek,10 yıl sonra 20 milyon terörist demek! Çoluğumuza çocuğumuza,esnafımıza bıçak çekip gasp ettiklerinde bu paylaşımlarımı hatırlarsınız umarım! Ama geç kalacağız o zaman! Artık bu seçim seçim olmaktan çıktı! Sığınmacı sever RTE mi, gitsin diyenler mi arasında referandun mu…ne olur dikkatli oy kullan kardeşim!” ifadelerine kullandı.

Tanju Özcan’ın da mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçime girerek Meclis’e giren DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ise Özcan’ın paylaşımını alıntılayarak “Bu nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi, kamu görevi yapması asla kabul edilemez!” çıkışında bulundu.

Yeneroğlu’nun paylaşımı ise şu şekilde:

“Sığınmacı ve düzensiz göç konusu aklı selim politikalarla yönetilmesi gerekir. Mesnetsiz verilerle akıl almaz iddialar ortaya atarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip suç işleyen bu nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi, kamu görevi yapması asla kabul edilemez!”

Yeneroğlu'na yanıt veren Özcan ise, “Biz siyasete girdiğimizde siz iktidar partisindeydiniz @myeneroglu AKP’den dışlan, kovul sonra gel CHP’lilerin oyuyla seçil. Sonra bana kayyum atanması, akıl hastanesine yatırılmam çağrısında bulun. Ulan Yeneroğlu; biz 4 senedir kelle koltukta Belediye Başkanlığı yapıyoruz. Beni RTE korkutamadı, FETÖ, PKK, Hizbullah korkutamadı senden mi korkacağım? Utanmaz adam!!! 1 kuruşluk katkın olduysa, 10 kuruşluk zararın olmuştur.” dedi.