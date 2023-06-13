Tanju Özcan Erdoğan’dan heykeli için izin istedi. 'Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar'

Özcan, bu sözünü yerine getirmek için Erdoğan'a bir mektup gönderdiğini ve heykel dikimi için izin istediğini açıkladı.

Özcan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Recep Tayyip Erdoğan’a seçimden önce bir tweet attım, atmaz olaydım… Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar. Fakat mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım. Ben de sözümü tutabilmem için Sayın Cumhurbaşkanı’na mektup yazdım ve kendisinden muvafakat istedim." dedi.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN'IN YAPTIĞI İLK PAYLAŞIM

"Bolu'yu güzelleştirmek için çalışıyoruz “heykelci zihniyet” diyorlar. Şeref sözü veriyorum. PKK ile çözüm sürecinde kirli pazarlıklar yapan FETÖ ile kol kola yürüyen, milleti açlıkla imtihan eden RTE, seçimi 1 kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir RTE heykeli dikeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istediği izinde ise şu ifadeler yer aldı;

"Sayın Cumhurbaşkanım,

Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde Bolu’ya heykelinizi dikme sözü vermiştim.

Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için, heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim.

Saygılarımla arz ederim."