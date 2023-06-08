Tanju Özcan kendisine dava açan Cübbeli'ye böyle dedi: Ulan sarıklı, ulan cübbeli

Editör: Özge Ceren ÇİMEN



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'li belediyeleri hedef alarak "Biz şeriatçıyız, demokrasiye inanmıyoruz" diyen halk arasında “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye sosyal medya hesabından yanıt verdi.



“Şu sarıklı, cübbeli zibidinin paylaşımlarını Türkiye’de hiçbir savcı görmüyor mu?” diyen Özcan, “Vaazlarında Atatürk’e, Cumhuriyet kahramanlarına dil uzatan, açık açık şeriat propagandası yapan bu meczuba, bağımsız olduğuna inanmak istediğimiz yargı dur demelidir.” diyerek tepki gösterdi.

“SIKIŞINCA LAİK CUMHURİYETİN ADALETİNE Mİ SIĞINDIN?”

Bu sözleri sonrası Cübbeli’nin kendisine dava açtığını öğrenen Özcan, “Ulan sarıklı, ulan cübbeli. Suç duyurusunda bulunmuşsun. Ne oldu sıkışınca laik Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine mi sığındın? Sizi gidi Allah ile kul arasına girmeye çalışan dinsizler. Hani şeyhtin, niye savcıya koşuyorsun? Niye Allah'tan benim belamı dilemiyorsun? Çünkü siz, yüce Allah'ı ve onun kitabını sadece kendi kişisel emelleriniz ve çıkarlarınız için kullandınız. Sizi adam yerine koyanların yüzüne tükürüyorum.” diyerek tepki gösterdi.







“TÜRKİYE DE SÖZ SAHİBİ OLURSAM BİR TEK CEMAAT, TARİKAT BIRAKMAYACAĞIM”

Özcan, kendisini eleştiren bazı yorumlar üzerine yaptığı başka bir paylaşımında da “Allah'a inanıyorum. İnanmasam da söyleyecek yürek var ben de. Benim derdim Allah ile kul arasına girmeye çalışan tüccarlar. Bolu’da söz sahibi olup sığınmacıları sindirip gönderdiysem bir gün Türkiye de söz sahibi olursam bir tek cemaat, tarikat bırakmayacağım. Sana söz Türkiye.” dedi.



CÜBBELİ AHMET NE DEDİ?

CHP'nin büyükşehirleri yeniden kazanma ihtimalini "Tehlike büyük" sözleriyle değerlendiren Ünlü, "İstanbul da maalesef karşı tarafta, Ankara da öyle. Biz şeriatçıyız, demokrasiye inanmıyoruz, reddediyoruz." dedi.



“Partizanlık yapmadığını” savunan Ünlü, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



“Tehlike büyük. İstanbul’da işte önümüzde belediye işi var, görüyorsunuz ortalığı, olayları yani önceki belediyede İstanbul’un ne hale geldiği, bu belediyede neler yapıldığı ne zararlar ne zevaller ne kazanımların geri gittiği ortadadır. Onun için yani rehavete de çok kapılmamak lazım ama İstanbul’da maalesef karşı taraf, Ankara’da da öyle İzmir zaten öyle de. Ama İstanbul’da hâlâ durum bu şekilde. Üsküdar’da bile düşün, Üsküdar bizim sohbet yerlerimiz Ünalan…



"BİZ ŞERİATÇIYIZ, BİZ DEMOKRAT DEĞİLİZ"

Biz şeriatçıyız, biz demokrat değiliz, demokrat değiliz, demokrasiye inanmıyoruz reddediyoruz. Biz şeriat ehliyiz. Ancak bizi yöneten de o içki koyuyor, bu içki koymuyor diyelim belediyeyi aldığı zaman tesislere bu bizim için önemli mi? Önemli. O PKK’cı alıyor, bu almıyor, önemli mi önemli. Cenazemiz yarın birinin ele düşecek, biri yıkayacak. Kimin yıkayacağı efendim, adam göndermişler kadroya adam hiçbir şey bilmiyor.''