Tanju Özcan'dan gece yarısı çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, gece yarısı esti gürledi. Özcan, "ABD uşağı HDP'nin 3 kuruşluk oylarını alacağız diye milyonlarca Atatürkçü insanı üzüyorsunuz. Net ve açık olalım, PKK terör örgütüdür" dedi.

CHP'de kılıçlar çekildi. Partiden 1 yıl geçici ihraç edilen Bolü Büyükşehir Belediye başkanı Tanju Özcan, gece yarısından dakikalar sonra zehir zemberek bir paylaşım yaptı.

Paylaşımlarına sığınmacı sorunu ile başlayan Özcan, “28 Mayıs sığınmacıları göndermeyeceğim diyenler ile göndereceğiz diyenlerin seçimi olacak…Kalsın diyenler RTE ye, gitsinler diyenler KK ya o verecek…Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek” dedi.

“Türk Milletine çağrımdır” sözleriyle paylaşımlarına devam eden Özcan, şunları kaydetti:

“Türk Milletine çağrımdır. Gelin değiştirelim. Yarın çoluğumuza çocuğumuza, malımıza, namusumuza çökecek Suriyeli, Afgan, Iraklı kim varsa gönderelim. Göndermeyeceğiz diyeni gönderelim. Allah aşkına. 10 yıl sonra tüh demeyelim.

"MİLYONLARCA ATATÜRKÇÜ İNSANI ÜZÜYORSUNUZ"

Kemal Bey de net olmalı. Bırakalım Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla gönderelim edebiyatını. İsteyerek veya zorla gidecekler kardeşim, nokta demek lazım. Biz halkımıza bakamıyoruz 13 milyona bakmak zorunda mıyız? Yeter artık. Adam göndermem diyor hala oy alıyor. Artık yeter. ABD uşağı HDP’nin 3 kuruşluk oylarını alacağız diye milyonlarca Türk milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz. Çadır mahkemelerini kuran, Apo mektubu okutan, Oslo da kirli pazarlıklar yapan, 13 milyon sığınmacıyı göndermeyiz diyenlere oy vermeye mahkum ediyorsunuz insanları. Net ve açık olalım, PKK terör örgütüdür. Apo cezaevinden tabutla çıkacak, sığınmacılar derhal gönderilecek demekten çekinmeyelim”