Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na büyük çağrı. Lütfen, Tanju Özcan'ın yazının en altında takipçisine verdiği cevabı okuyun

Tanju Özcan, dün geceden beri yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekleyerek Kılıçdaroğlu’na çağrı yaptı. Özcan “Sayın Kılıçdaroğlu size yalvarıyorum” ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na büyük çağrı. Lütfen, Tanju Özcan'ın yazının en altında takipçisine verdiği cevabı okuyun

Editör: İsa Karaarslan

Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Tanju Özcan, “Sayın Kılıçdaroğlu size yalvarıyorum” diyerek Kılıçdaroğlu’na 28 Mayıs seçim gününe kadar izlenmesi gereken politikayı anlattı.

Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması’ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız.

Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz.

Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz. LÜTFENNN

acccc.jpg

Bir sosyal medya kullanıcı ise Özcan'a "Başkanım tweet atacağına arasana adamı" yorumunda bulundu.

Özcan ise bu yoruma "Açmıyor ki" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU, TANHU ÖZCAN’IN SIĞINMACI PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Özcan, gece yarısından dakikalar sonra dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Özcan, paylaşımında “28 Mayıs sığınmacıları göndermeyeceğim diyenler ile göndereceğiz diyenlerin seçimi olacak…Kalsın diyenler RTE ye, gitsinler diyenler KK ya o verecek…Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Özcan’ın milyonlarca görüntüleme alan paylaşımını beğendi.

kilicdar-twweet-001.jpg

İlgili Haberler
Tanju Özcan, Davutoğlu'nu kutladı: Hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı, helal olsun
Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan depremzedeler açıklaması. Deprem bölgesindeki seçim sonuçları tartışma yaratmıştı
Kılıçdaroğlu Tanju Özcan’ın bakın hangi paylaşımını beğendi
Tanju Özcan'dan gece yarısı çıkışı
Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’ Siyaset
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek Dünya
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı