Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na büyük çağrı. Lütfen, Tanju Özcan'ın yazının en altında takipçisine verdiği cevabı okuyun

Editör: İsa Karaarslan

Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Tanju Özcan, “Sayın Kılıçdaroğlu size yalvarıyorum” diyerek Kılıçdaroğlu’na 28 Mayıs seçim gününe kadar izlenmesi gereken politikayı anlattı.

Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması’ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız.

Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz.

Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz. LÜTFENNN

Bir sosyal medya kullanıcı ise Özcan'a "Başkanım tweet atacağına arasana adamı" yorumunda bulundu.

Özcan ise bu yoruma "Açmıyor ki" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU, TANHU ÖZCAN’IN SIĞINMACI PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Özcan, gece yarısından dakikalar sonra dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Özcan, paylaşımında “28 Mayıs sığınmacıları göndermeyeceğim diyenler ile göndereceğiz diyenlerin seçimi olacak…Kalsın diyenler RTE ye, gitsinler diyenler KK ya o verecek…Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Özcan’ın milyonlarca görüntüleme alan paylaşımını beğendi.