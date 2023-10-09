Tanju Özcan'ın parti binasındaki fotoğrafı çöpe atıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihracının iptali için davada nihai karar verildi. Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti.
FOTOĞRAFI ÇÖPE ATILDI
Kararla birlikte, Özcan'ın CHP'den ihracı kesinleşti. Özcan'ın partiye geri dönüş kapılarının kapanmasının ardından Bolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlkay Bayrak, Özcan'ın İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafını duvardan indirerek, çöpe attı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu’nun 26 Temmuz 2023 tarihli toplantısında kesin çıkarma cezası verilerek ihraç edilmişti.