Tanju Özcan fotoğrafını bu kez kendisi astı. CHP binasındaki fotoğrafı çöpe atılmıştı

Tanju Özcan İhraç edildiği CHP'ye, yaşanan değişim sonrası Parti Meclisi kararı ile geri döndü. İhraç edildiğinde fotoğrafı çöpe atılan Özcan, parti binasına fotoğrafını kendi elleriyle astı.

KAYNAK: İHA
Tanju Özcan fotoğrafını bu kez kendisi astı. CHP binasındaki fotoğrafı çöpe atılmıştı

CHP'nin MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın partiye geri dönüş talebi değerlendirildi. Parti Meclisi’nin yaptığı toplantıda Özcan’ın geri dönmesine kararı çıktı.

CHP’ye geri dönüş yapan Başkan Özcan, bugün otobüsle şehir turu attıktan sonra parti binası önüne geldi. Parti binasında CHP’lilerin karşıladığı Özcan, kalabalığa seslendi.

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"BEN YENİ GELMEDİM GERİ GELDİM”

Partililere teşekkür eden Tanju Özcan, “Samimiyetle söylüyorum gözleri yaşlı bir şekilde bizi burada baba evinde tekrar karşıladınız. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlere layık olamaya devam edeceğiz. Aslında ben yeni gelmedim geri geldim. Ben zaten hiçbir zaman kalbimdeki 6 oku çıkarmamıştım. Sadece hukuken bir bağ kesilmesi olmuştu. Yerel seçimlerde Bolu merkezde bir Türkiye rekoru kıracağız” diye konuştu.

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“TARİHE GEÇECEK SEÇİM ZAFERİ ELDE EDECEĞİZ”

Seçimin startını verdiklerini dile getiren Başkan Özcan, “Artık bugünden itibaren seçimin startını da veriyoruz. Herkesin elini sıkacağız herkese yaptıklarımızı anlatacağız. Bolu’da unutulmayacak tarihe geçecek seçim zaferi elde edeceğiz. Tüm yöneticilerimize ilçe başkanlarımıza hep berberiz, Bolu’da büyük bir başarıya Mart’ın sonunda hep beraber imza atacağız” dedi.

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FOTOĞRAFINI KENDİSİ ASTI

Özcan’ın ihraç edilmesinden sonra CHP’li Meclis Üyesi İlkay Bayrak tarafından parti binasında bulunan fotoğrafını çöpe atılmıştı. Başkan Özcan yeniden parti binası içerisine fotoğrafını kendi elleriyle astı. Partisine geri dönen Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz’e aday adaylığı başvurusunu yaptı. İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz tarafından Başkan Özcan’a Türk bayraklı rozet takıldı.

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