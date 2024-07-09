Tanklar Irak’ın kuzeyini topa tuttu! MSB ‘Hedefler tek tek imha ediliyor’ diyerek paylaştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Tanklar Irak’ın kuzeyini topa tuttu! MSB ‘Hedefler tek tek imha ediliyor’ diyerek paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen harekatlar kapsamında yapılan tank atışının görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya adresinden, "Kilit kapanıyor. Hedefler tek tek imha ediliyor." notuyla yapılan paylaşımda, tank atışına yönelik görüntülere yer verildi.

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Öte yandan, Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin gasbettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü ve evlere tuzaklanan patlayıcıların dikkatle temizlendiği duyurulmuştu.

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Komandoların helikopterden zorlu araziye inişine ilişkin görüntüler de paylaşılmıştı.

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Operasyonlar dahilinde, Hakurk bölgesinde 2 bin 300 adet uçaksavar mühimmatının ele geçirildiği ve terörle mücadele operasyonlarının devam ettiği bildirilmişti.

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Ayrıca, Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

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