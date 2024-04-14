Taraftar yangın tüpü sıktı futbolcular yere yığıldı. Lig maçında ortalık karıştı!

Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay, play-off hattında yer alan Çorum FK'yı konuk etti.

İzmir temsilcisi, mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Çorum FK'nın gollerini 16'da Ahmet İlhan Özek, 38'de Nalepa ve 90+4'te Suat Kaya atarken, Altay'ın tek golü 31. dakikada Salih Sarıkaya ile geldi.

Bu sonuçla Çorum FK 52 puanla 3. sıraya yerleşti.

Altay ise 15 puanla 17. sırada yer aldı.

Bu mücadeleye Altaylı bir taraftarın yaptığı hareket damga vurdu.

YANGIN TÜPÜ SIKTI

Karşılaşmanın 23. dakikasında bir Altay taraftarı, yangın söndürücü tüpünü sıktı.

Tribünleri ve sahanın bir kısmını duman kaplarken, bazı futbolcular ve taraftarlar çıkan dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen bazı futbolculara sağlık ekipleri müdahale etti.

O anları bir taraftar ise kameraya kaydetti.

Çekilen video binlerce görüntülenme alırken, taraftara tepki yağdı.