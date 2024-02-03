Tarhana çorbasının az bilinen faydaları ortaya çıktı

Özlem Kıral
Tarhana çorbasının az bilinen faydaları ortaya çıktı
Türk mutfağının vazgeçilmezi olan tarhana çorbasının az bilinen faydaları ortaya çıktı.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan tarhana çorbası, sağlığa pek çok faydası olan bir çorbadır.

Tarihi çok eskilere dayanan ve kışın sıkça tüketilen köy tarhanası, Anadolu kadınlarının kış hazırlıklarının önemli bir parçasıdır.

Tarhana çorbası, içerdiği besin değerleri ve şifalı özellikleri ile birçok hastalığa karşı koruyucu ve iyileştirici bir etkiye sahiptir.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan tarhana çorbası, sağlığa pek çok faydası olan bir çorbadır.

İŞTE TARHANA ÇORBASININ SAĞLIĞA FAYDALARI…

-İmmün sistemi kuvvetlendirir

-Soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı direnci artırabileceği bildirildi.

-Tokluk hissi veren bir çorbadır. Bu nedenle az miktarda tüketilse bile açlığı bastırır. Diyet yapanlar ve kilosuna dikkat edenler rahatlıkla tarhana çorbası tüketebilir.

-Enerji vererek yorgunluğu önleyebilir. Gün boyu zinde ve canlı kalmanızı sağlayabilir.

-Sindirim sistemini düzenleyebilir. Mide problemlerini azaltabilir veya gidermeye yardımcı olabilir.

-Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına katkıda bulunur. Böylece birçok hastalığın önlenmesine veya tedavisine destek olabilir.

-Beyin fonksiyonlarını koruyabilir. Hafızayı güçlendirebilir. Alzheimer hastalığına karşı koruyucu olabilir.

-Tarhana çorbası vücuttaki fazla tuzu atmanıza yardımcı olabilir. Bu da diyet yapanlar için faydalı bir özelliktir.

-Kötü kolesterolü düşürebilir. Aynı zamanda yüksek tansiyonu da normal seviyeye indirebilir.

-Ciltteki kırışıklıkları azaltabilir.

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR? MALZEMELER…

4 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı kuru nane

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 Yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 Diş sarımsak (ezilmiş)

TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI…

Toz tarhanayı büyük bir kaseye alın. Üzerine kuru nane ve 2 bardak oda sıcaklığındaki su ekleyip, çırpıcı ile iyice karıştırın. Tarhana 15 dakika kadar bekletin.

Bu arada geniş bir tencereye yağları koyup, orta ateşte eritin. Sarımsak ve salçayı ilave edip, kavurun.

Beklettiğiniz tarhanayı tencereye aktarın, tuzunu da ekleyip, karıştırın.

Kalan 5 su bardağı suyu da tencereye ilave edin. Sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin.

Çorba kaynadıktan sonra hemen sıcak olarak servis yapın. Çorba soğudukça koyulaşacağı için daha sonra ısıtacaksanız biraz su eklemeniz gerekebilir.

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