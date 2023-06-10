Tarikat hocasından akıllara zarar cinsellik önerisi

YouTube üzerinden tepki çeken yayınlar yapan Hüseyin Çevik’in cinsel ilişki öncesi besmele çekilmesini istedi.

Tarikat hocasından akıllara zarar cinsellik önerisi

YouTube'ta tepki toplayan yayınlarıyla tanınan ve İsmailağa Cemaati tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Hüseyin Çevik, şimdi de cinsel birliktelik öncesinde besmele çekilmesini istedi.

Sözlerine “Şeytan, besmelesiz ilişkiye ortak olur” diye başlayan Hüseyin Çevik, şöyle devam etti:

“Şeytan diyor ki ‘cinsi münasebet sırasında Allah’a sığınılmazsa ben o işe ortak olurum’ Kürsüden bunu söyleyince herkes terbiyesiz diyor. Bunlar konuşulmalı. Cinsellik öncesi besmele çekilmezse o çocuk şeytana uyar. Marksistler, PKK’lılar, ateistler, deistler çoğalıyor. Az bile oluyor. Eskiler besmelesiz derdi, şimdilerde fırlama deniliyor. Bu çocuklar besmelesiz.”

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