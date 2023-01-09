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  • Bakanın 4 yardımcısına zam piyangosu vurdu. Ne suyu yahu etin en löb yerinden...

Bakanın 4 yardımcısına zam piyangosu vurdu. Ne suyu yahu etin en löb yerinden...

4 bakan yardımcısının maaşlarına hem asgari ücrete yapılan yüzde 54, hem de memurlara yapılan yüzde 30 zam yansıtıldı. Maaşlarda yüzü gülen ne asgari ücretli ne de memurlar olurken, Tarım ve Orman Bakanı’nın 4 yardımcısının yüzü güldü. Bakan yardımcılarının maaş ücretleri 4'e katlandı. 

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 11:11
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Tarım Bakanı’nın 4 yardımcısına piyango vurdu: Maaşları 4'e katlandı

Bakanın 4 yardımcısına zam piyangosu vurdu. Ne suyu yahu etin en löb yerinden...
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Aralık ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, memur ve memur emeklisi maaşı zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 30'a yükseldi. Buna göre en düşük emekli maaşı da 5 bin 500 lira yükseltildi. Zammın ardından, zam farkları ne zaman yansıyacak? diye merak ediliyordu. Zam farklarının 15 Ocak tarihinde ödenmeye başlanacağı öğrenildi. 

Zamların duyurulmasının ardından, piyangoyu çeken Tarım ve Orman Bakanı Yardımcıları oldu. Piyango vuran o isimler ise; Bakan yardımcılarından AKP'li Veysel Tiryaki Altındağ eski Belediye Başkanı, Ebubekir Gizligider de eski AKP Nevşehir milletvekili.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olan o dört isim, aynı zamanda at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu (YKK) üyesiydi. 

Bu isimlerin maaşı brüt asgari ücrete göre belirlenirken, brüt asgari ücretin 4 katı olarak hesaplanıyor. 

ASGARİ ÜCRETE VE MEMURA GELEN ZAMLA MAAŞLARI KATLANDI

Böylelikle asgari ücrete gelen zam ile beraber YKK üyelerinin maaşları da katlandı.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında 20 bin 16 TL olan YKK üyesi maaşı, 40 bin 32 TL'ye yükseldi.

Bakan yardımcıları YKK'dan 40 bin 32 TL kurul ücreti üyeliği alıyor. Bakan yardımcısı maaşı ise 53 bin 800 TL'den, 2023 yılında 69 bin 940 TL'ye yükseldi.

Her bir bakan yardımcısının aylık maaşı 109 bin 972 TL'ye ulaşıyor. Yüksek Komiserler Kurulu'nda Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın damadı Özkan Köylübay da yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu üyeleri 2023 yılı itibarıyla şu isimlerden oluşuyor:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Eski Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, AKP Altındağ eski Belediye Başkanı Veysel Tiryaki.

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E
9.01.2023 11:33
Kıdem tazminatı tavanına 3 kuruşluk zam yapıp milleti madur edin kendinize gelince bol zam yapın  
 
CANATAN
9.01.2023 11:30
Oy verip de ben fakirim diyenler düşünsün....  
 
vatandaş
9.01.2023 11:24
Muhalefet bunları bilbordlara taşımalı  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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