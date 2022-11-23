Bu nasıl eğitimci. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin'in Ayşenur öğretmenin ardından söyledikleri gündem oldu

Gaziantep’in Karkamış ilçesine yönelik düzenlediği roket saldırısında Kocatepe İlkokulu’nda öğrencilerin teneffüste olduğu sırada öğretmenler odasında bulunan öğretmen Ayşenur Alkan’a (22), şarapnel parçaları isabet ederek yaralanan Ayşenur öğretmen kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın, Nizip ilçesindeki Hz. Ali Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Alkan ailesine sabırlar dileyen Sezgin, Nizip Asri Mezarlığı'ndaki defin sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Alkan'a Allah'tan rahmet dileyen Sezgin, şöyle konuştu:

"ÖĞRETMENLİK YAPIP ÖLSE ÖĞRENCİLERİ BİLECEKTİ"

"Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti. Ama şimdi Ayşenur öğretmenimiz öyle bir öğretmenlik makamına yükseldi ki bütün millet onu biliyor. O bütün insanlığın öğretmeni oldu ve kıyamete kadar, insanlık durduğu sürece onun adı öğretmenlik yapmaya devam edecektir. Bizim kültürümüzde, inancımızda ilim yolunda yürürken, ilimle meşgul olurken ölen de şehittir.

Dolayısıyla Ayşenur öğretmenimiz hem canını vatan için vermiş bir şehit hem de ilim yolunda yürürken şehit olmuştur. Dolayısıyla bu kadar çok yönlü bir şehidin karşısındayız. Ayşenur öğretmenimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun, o insanlığın önünde bir rehber, bir nur, bir barış ve sevgi yolu olacaktır. Tuttuğu kalemle insanlığa insanlığı öğretecektir. İnsanlığı bilmeyen vahşi, satılmış o hainlere insanca yaşamanın ne olduğunu anlatacaktır. Ayşenur öğretmenimizin canından daha kıymetli bildiği vatanı, bayrağı, kitabı vardı. O değerler uğruna canını verdi ve değerler uğruna verdiği o canı, ebedileşti. Artık o bütün milletin öğretmeni, bütün milletin bayrağı. Dün ölseydi toprak olacaktı, bugün milletin gönlüne, milletin kalbine gömüldü ve milletin bayrağı oldu."