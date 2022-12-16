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Bakanlık personel alımına başladı: İşte son başvuru tarihi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam bin 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihi 16-20 Aralık olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:35
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına başladı: İşte son başvuru tarihi

Bakanlık personel alımına başladı: İşte son başvuru tarihi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, taşra teşkilatında 657 sayılı 'Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere bin 200 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Bu kapsamda daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere bakanlığın taşra teşkilatında ihtiyaç bulunan birimlerde görev yapacak büro personeli, destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi, kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine veteriner hekim, zirai karantina müdürlüklerine ziraat mühendisi alımı yapılacak.

Tercihler, ÖSYM Başkanlığı'nca 16-20 Aralık'ta alınacak.

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