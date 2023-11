Tarkan 100. yıl marşını 10 Kasım için okudu

Tarkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında yazdığı ‘Sen Rahat Uyu’ adlı marşını 10 Kasım için farklı bir yorumla okudu.

O yorumunu Instagram hesabından “Sen rahat uyu Ata’m…” notuyla paylaştı. Paylaşım 200 binden fazla beğeni aldı.

Marşın sözleri şöyle:

Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu biz hep izindeyiz Atam

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın hiç sönmez hep yanar

Sen ne karanlıkları ışığına boğdun

O puslu ufuklardan umut olup da doğdun

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın hiç sönmez hep yanar

Sen de buldu bu ulus sen de buldu uygarlığın anahtarını

Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını

Sen rahat uyu rehberiyiz biz yolunun

Sen rahat uyu bekçisiyiz doğrunun

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın hiç sönmez hep yanar

Sen de buldu bu ulus sen de buldu uygarlığın anahtarını

Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını

Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam

Adına toz kondurmayız tetikteyiz her an

Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan