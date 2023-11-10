Tarkan 100. yıl marşını 10 Kasım için okudu

Tarkan bestelediği 100. yıl marşını 10 Kasım için farklı bir yorumla seslendirdi. Sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'ün videosu ile paylaştığı şarkı büyük beğeni topladı.

Tarkan 100. yıl marşını 10 Kasım için okudu

Tarkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında yazdığı ‘Sen Rahat Uyu’ adlı marşını 10 Kasım için farklı bir yorumla okudu.

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O yorumunu Instagram hesabından “Sen rahat uyu Ata’m…” notuyla paylaştı. Paylaşım 200 binden fazla beğeni aldı.

Marşın sözleri şöyle:

Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu biz hep izindeyiz Atam
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın hiç sönmez hep yanar
Sen ne karanlıkları ışığına boğdun
O puslu ufuklardan umut olup da doğdun
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın hiç sönmez hep yanar
Sen de buldu bu ulus sen de buldu uygarlığın anahtarını
Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını
Sen rahat uyu rehberiyiz biz yolunun
Sen rahat uyu bekçisiyiz doğrunun
Sana olan bu aşk ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın hiç sönmez hep yanar
Sen de buldu bu ulus sen de buldu uygarlığın anahtarını
Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını
Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam
Adına toz kondurmayız tetikteyiz her an
Sen rahat uyu hiç merak etme Atam
Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan

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