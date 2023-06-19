"İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim" diyen Abdüllatif Şener sözlerine ‘açıklık’ getirdi: Kafa bulmak için söyledim

CHP'den istifa eden Abdullatif Şener, "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim" açıklaması hakkında, "Çapraz mapraz, sorular morular yaparken, biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları, biraz da kafa bulmak için söyledim" dedi.

"İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim" diyen Abdüllatif Şener sözlerine ‘açıklık’ getirdi: Kafa bulmak için söyledim

Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip ağır eleştiriler yönelten, ardından da "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" diyen eski Konya Milletvekili Abdullatif Şener, TV5’te konuk olduğu canlı yayında CHP'de yaşadığı süreci anlatıp, tartışılan sözlerine 'açıklık' getirdi.

"Aday gösterilmeyince CHP'yi eleştirdi" iddialarına yanıt veren Şener, "Tekrar aday yapmadıkları için eleştirmedim. O süreçteki terbiyesizlik için eleştiriyorum" dedi.

Şener, "Neydi onlar" sorusuna ise "Burada o konuyu dallandırmak istemiyorum bu safhada" yanıtını verdi.

Şener, "Sinan Oğan'a oy verdim" sözlerini ise şöyle savundu:

“KAFA BULMAK İÇİN SÖYLEDİM"

"Yav çapraz mapraz, sorular morular yaparken, ben de 'biraz rahatlatayım onları' dedim. Gürültüsü ne kadar olur? Bu kadar gürültü beklemiyordum. Biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları, biraz da kafa bulmak için söyledim."

Abdüllatif Şener, "Bu gerçek değil anlamına mı geliyor? Kafa bulmak için söylediğiniz şeyi biz bir haftadır konuşuyoruz" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"İşte boş uğraşıyorsunuz bak. Siz de uğraştıysanız bu konuyla. Bu konuyla uğraşanların hepsi boş uğraşıyor. Kamikaze saldırıları yapıyorlar. Kendilerini tahrip ediyorlar. Benim üzerimden savunmaya çalıştıkları kendi siyasi hareketlerine zarar veriyorlar. Ben siyaseti okuyan biriyim. (Sinan Oğan'a oy verdiniz mi?) Bir şey anayasaya aykırıysa sorgulanması, söylenmesi de gerekmez. Ama madem 'hadi istiyorsunuz; koyuyorum masaya' dedim. O bakımdan 'kafa buldum' dedim."

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