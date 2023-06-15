Abdüllatif Şener CHP’den istifa etti: İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen ve son dönemlerde de CHP Genel Merkezi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştiren eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı partiden istifa ettiğini söyledi.

Halk TV ekranlarında konuşan Şener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyunu Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

Şener, şunları söyledi:

“FARKIN DA KAPANMAYACAĞINI HERKES BİLİYORDU”

"Konuşmalarımda tüm söylediklerim teknik niteliktedir. Bir partiden ya da adaydan olduğum asla söylenemez. 2017 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri, benim ucube sistem dediğim sistemi CHP'lilerin 'Tek Adam' rejimi olarak anlatıyoruz. Ancak bu söylemin diğer boyutunu kimse tartışmıyor. O konuşmamda ilk kez ben bu manzarayı ortaya koydum.

Manzara şu, eğer Cumhurbaşkanı başkanı ve meclis tek parti ya da ittifakta bulunursa ortada denge denetim mekanizmaları kalmayan bir otoriter yapı ortaya çıkıyor. Ancak Meclis başka bir ittifakta cumhurbaşkanlığı başka bir ittifakta olunca başkanlık dominant bir yapıya geçemiyor. Hatta Meclis çoğunluğu hangi ittifakta ise o daha güçlü olabiliyor. Ve bu durum bir kaos yaratıyor.

Bakıldığında seçim bitmiş, nasıl bitmiş 49.52 oy alınmış ve psikolojik sınır aşılmış hatta ilk turda seçimi bitirebilirdi. YSK İnce'nin oylarını geçersiz oy saysaydı ilk turda biterdi. Bitmiş bir seçimden sonra konuşuyorum. Bir kere CHP Genel Merkezi ikinci tur seçim umudu yoktu. Fark açılmasın diye mücadele ettiler. Ben seçimin bittiği bir safhada konuştum. 2. tur hiçbir şeyi kapatamamış. Farkın da kapanmayacağını herkes biliyordu."

Seçimlerin 2. turundan kime oy verdiniz sorusuna Şener şöyle yanıt verdi:

"1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim."