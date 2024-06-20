Tarkan’daki büyücü Gosha’nın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Eva Bender, özellikle Kartal Tibet ile başrolleri paylaştığı Tarkan filmlerindeki Büyücü Gosha karakteriyle hafızalara kazındı.

Tarkan Viking Kanı, Tarkan Gümüş Eyer ve Tarkan Altın Madalyon gibi sevilen filmlerdeki performansıyla tanındı.

Ayrıca Yaşamak Ne Güzel Şey ve Karakolda Ayna Var gibi yapımlarda da rol aldı.

Eva Bender, 1968 yılında ünlü yönetmen Halit Refiğ ile evlenmiş, ancak bu evlilik iki yıl sürdükten sonra sona ermişti.

Boşanmanın ardından zor bir dönem geçiren Bender, 1988'de bir veda mektubu yazarak ortadan kaybolmuş ve bir süre için öldüğü düşünülmüştü. Ancak daha sonra sağ olduğu anlaşılmıştı.

Eva Bender'in hayat hikayesi, İsveç'te Eva Märta Elisabet Abrahamsson olarak dünyaya gelmesiyle başlar.

3 Ocak 1944 tarihinde Junsele'de doğan Bender, 16 yaşına kadar Stockholm'de yaşamış ve kariyerinin ilk yıllarında spor eğitmenliği yapmıştı.

Yeşilçam sinemasının vazgeçilmez yüzlerinden biri haline gelen Bender, 77 yaşında yönetmen Halit Refiğ'in eski eşi olarak da bilinir.

İŞTE SON HALİ…