Tarkan Almanya'da Filenin Sultanlarına destek verdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası grup maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Filenin Sultanları'nın Almanya'daki galibiyet mücadelesini Megastar Tarkan da izledi.

Tarkan Almanya'da Filenin Sultanlarına destek verdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı.

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"Filenin Sultanları", grupta dördüncü maçında önceki akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.

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Dün akşam Almanya'da oynanan maça Alman seyirciler kadar Türk seyircilerin de ilgisi büyüktü. O seyirciler arasında çok tanıdık bir isim de vardı.

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Filenin Sultanları'nın mücadelesini Megastar Tarkan da salonda takip etti. Seyircilerin coşkusuna eşlik eden sanatçı, Filenin Sultanları için tezahürat etti.

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Seyircilerin coşkusuna eşlik eden sanatçı, Filenin Sultanları için tezahürat etti.

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Seyircilerden büyük ilgi gören Tarkan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

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