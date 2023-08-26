Tarkan Almanya'da Filenin Sultanlarına destek verdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı.

"Filenin Sultanları", grupta dördüncü maçında önceki akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.

Dün akşam Almanya'da oynanan maça Alman seyirciler kadar Türk seyircilerin de ilgisi büyüktü. O seyirciler arasında çok tanıdık bir isim de vardı.

Filenin Sultanları'nın mücadelesini Megastar Tarkan da salonda takip etti. Seyircilerin coşkusuna eşlik eden sanatçı, Filenin Sultanları için tezahürat etti.

Seyircilerin coşkusuna eşlik eden sanatçı, Filenin Sultanları için tezahürat etti.

Seyircilerden büyük ilgi gören Tarkan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.