Tarkan şampiyonluğu ‘Erik Dalı' oynayarak kutladı. Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Filenin Sultanları'na destek vermek için maçı izlemeye giden Tarkan şampiyonluk kutlamalarında Erik Dalı oynadı.

Tarkan şampiyonluğu ‘Erik Dalı' oynayarak kutladı. Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı

Editör: Ersoy ÖZDEM

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-22lik skorla mağlup ederek kupayı kazandı.

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Yakın zaman önce Filenin Sultanları için şarkı yapan megastar Tarkan, maçı izlemek için Brüksel'e gitti. Tarkan, galibiyetin geldiği dakikalarda tribünde tüm taraftarlarla Erik Dalı oynadı.

HEP BİRLİKTE ŞAMPİYONLUĞU KUTLADILAR

Tarkan, Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın kupayı kazanmasının ardından Filenin Sultanları'yla birlikte fotoğraf çektirdi.

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Pınar Han Nuranel tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre; kutlamalara tribünde devam eden Tarkan, taraftarlarla şarkı söyleyerek Erik Dalı oynayıp kurtlarını döktü.

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"MİLLETÇE ARKANIZDAYIZ"

Maç öncesi Instagram hesabından video yayımlayan Tarkan, "Ben de geliyorum tabii ki maça, kaçırır mıyım bu maçı? İnşallah bugün şampiyon olacağız, o kupayı da alacağız. Alamasak da rahat olun sizler zaten inanılmaz şeyler başardınız. Dünyanın şampiyonu oldunuz Avrupa'nın da oldunuz benim gözümde. Sizle gurur duyuyoruz sizleri çok seviyorum arkanızdayız milletçe ülkece" demişti.

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