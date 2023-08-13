Tarkan'ın romantik doğum günü paylaşımına binlerce beğeni yağdı

Türkiye'nin Mega Star'ı Tarkan, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı. Romantik bir paylaşım yapan Tarkan'a sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Tarkan'ın romantik doğum günü paylaşımına binlerce beğeni yağdı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 29 Nisan 2016’da nikah masasına oturmuş, ünlü çift 2018 yılında da kızları Liya’yı kucağına almıştı. Tarkan sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

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Son olarak 14 Mayıs seçimlerinde sandıkta görüntülenen Pınar Tevetoğlu, o dönem hamilelikle ilgili gündem olmuş yaptığı açıklama ile hamile olmadığını söylemişti.

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Mega Star Tarkan eşinin doğum gününü "Aşk doğacak yarın… Love you very much Pina" notuyla aşk dolu bir fotoğraflarını yayınlayarak kutladı. Ünlü isme binlerce beğeni ve yorum geldi.

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