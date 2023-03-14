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Megastar Tarkan sağlık emekçilerini unutmadı

Tarkan sosyal medya hesabı üzerinden 14 Mart Tıp Bayramı'na dair paylaşımda bulundu ve hayatları pahasına çalışan tıp emekçilerinin gününü kutladı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 23:25
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Tıp Bayramına dair paylaşımda bulunan Tarkandan dikkat çeken sözler

Megastar Tarkan sağlık emekçilerini unutmadı
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Ülke gündemine dair paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve inandığı doğruları açıklamaktan da geri durmayan Megastar Tarkan bu defa Tıp Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Özellikle pandemi döneminde yaptıkları fedakarlıklarıyla milyonların gönlünde taht kuran sağlık emekçilerinin bu özel gününü unutmayan Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Her koşulda ve yaşadığımız bu zor zamanlarda görevini fedakarlıkla yapan tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı'nı kutlarım. Ayrıca depremde hayatını kaybeden tüm doktor ve sağlık çalışanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

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