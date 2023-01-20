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Tarkan’dan 'Uludağ' çağrısı: Bu yasa iptal edilmeli

Sanatçı Tarkan, Uludağ’da yapılaşmanın önünü açacak kanun teklifinin Meclis’te yasalaşmasına sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 02:23
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Tarkan’dan Uludağ mesajı: Bu yasa iptal edilmeli

Tarkan’dan 'Uludağ' çağrısı: Bu yasa iptal edilmeli
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Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Muhalefetin, Uludağ’ın doğasının ranta açılarak tahrip edileceği gerekçesiyle karşı çıktığı, AKP’nin hazırladığı kanun teklifi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla Meclis’ten geçti.

“BU YASAYI ONAYLAYANLAR UNUTMAMALI Kİ BU ÜLKE HEPİMİZİNDİR”

Uludağ’da yapılaşmanın önünü açacak olan düzenlemeye bir tepki de sanatçı Tarkan’dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, şu ifadeleri kullandı;

“Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli. Bu yasayı onaylayanlar unutmamalı ki bu ülke hepimizindir, halkın sesine kulak verip, doğal alanlarımızı koruma altına almalılar. Uludağ milli park statüsüne geri dönmeli.”

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