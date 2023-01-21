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Tarkan ve Reynmen hakkında flaş iddia ortaya atıldı

Tarkan’ın müzik şirketi DMC ile anlaşan Reynmen’in Megastar’la düet yapacağı iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 08:09
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Ünlü şarkıcı Tarkan ve Reynmen hakkında sosyal medyayı sallayan iddia

Tarkan ve Reynmen hakkında flaş iddia ortaya atıldı
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Daha önce Müzeyyen Senar, Nazan Öncel, Sibel Can ve Kibariye gibi güçlü seslerde muhteşem düetlere imza atan Megastar Tarkan'ın, şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen'le bir düete imza atacağı iddia edildi.

Geçen yıl Tarkan ile düet yapmak istediğini açıklayan Reynmen'in hayali gerçek oluyor. Bu projeyle ilgili önümüzdeki aylarda hareketi geçeceği iddia edilen Reynmen’in Tarkan’la düetinin yolda olduğu iddiası sosyal medyayı salladı.

TARKAN’I TAKİBE ALDI

Reynmen Tarkan’ın müzik şirketi DMC ile anlaşmıştı. Bu anlaşma sonrası Tarkan ile düet geleceği iddiası da güçlendi. PopBizde'nin haberine göre Reynmen, daha önce Tarkan ile düet yapmayı çok istediğini de belirtmişti. Bu iddiaların gerçek olup olmadığını önümüzdeki günlerde belli olacak.

Eğer düet haberleri doğruysa 2023 yılının en büyük sürprizlerinden biri olabilir. Bu haberlerin ardından sosyal medyada hiç kimseyi takip etmeyen Reynmen Tarkan'ı talip etmeye başladı.

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