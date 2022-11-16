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Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak'ın çıkış tarihini açıkladı. Şarkının teaser'ını paylaştı

Megastar Tarkan, geçen hafta yaptığı paylaşımla 'Son Durak' isimli yeni şarkısının müjdesini vermişti. Tarkan bu kez yeni şarkısının teaser'ını paylaşıp şarkının çıkış tarihini açıkladı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:39
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Tarkan'ın yeni şarkısı "Son Durak"ın çıkış tarihi belli oldu

Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak'ın çıkış tarihini açıkladı. Şarkının teaser'ını paylaştı
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Son olarak 'Yap Bi Güzellik'i hayranlarıyla buluşturan ünlü sanatçı Tarkan, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Son Durak' adlı yeni şarkısının müjdesini vermişti.

 

Megastar Tarkan, yeni şarkısı "Son Durak"ı piyasaya çıkarmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı, yeni parçasının 18 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda "Yap Bi Güzellik" şarkısını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, sosyal medya hesabından kısa bir teaser paylaştı. 

 

Youtube'da 15 milyon izlenmeye ulaşan "Yap Bi Güzellik" şarkısıyla uzun süre gündemden düşmeyen yıldızın yeni şarkı paylaşımına yorum yağdı.

"GEÇÇEK" İZLENME REKORU KIRDI

Megastar Tarkan'ın "Geççek" şarkısına çektiği klip, YouTube'da ilk 24 saatte 7 milyondan fazla görüntülenmeyle, dünyada en çok izlenilenler listesinde 2. sırada yer almıştı.
 

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