Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak'ı yayınladı

Megastar Tarkan, yeni şarkısı “Son Durak” ile bugün tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak dinleyicilerle buluştu.
Kasım ayında yeni bir parça yayımlanacağını duyuran ünlü sanatçı Tarkan, bugün yeni şarkısını YouTube hesabından paylaştı. Tarkan'ın ‘Son Durak’ isimli yeni şarkısı, tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.
Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a ait.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Şarkının yayımlanmasının ardından sanatçı, kısa sürede Twitter'da gündem oldu.
Tarkan son olarak şubat ve temmuz aylarında 'Geççek' ve 'Yap Bi Güzellik' isimleriyle iki şarkı piyasaya sürmüştü.
İŞTE SON DURAK ŞARKISININ SÖZLERİ
Tükettik biz ne varsa
Kalmadı hiç umut
Güneşli bakan o gözler
Şimdi bulut bulut
Boğazımda bir düğüm
Tutuldu aşk dilimde
Yıkıldı yere bir bir
Koca dağlar içimde
Çok istedim bu bir rüya olsun
Senin için akan sular yine dursun
Ama ne zamanki kalbime sordum
Yok geri dönüşü yok dedi
Bu ayrılık kaderde yazılı dedi
Sana kal diyemiyorum
Gitme diyemiyorum
Son durak bu biliyorum
Geldik yolun sonuna
Kalp kesti mi ümidi
Atmıyor eskisi gibi
Söndü mü aşk ateşi
Külü alev almıyor bir daha
Bir çiçek gibi narin
İhmale gelmez aşk
Zaman denen hain
Ayırdı yolumuzu bak
Çok üzülüyorum inan
Belli etmesem de
Sessizce göz yaşlarım
Akar durur içime
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