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Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak'ı yayınladı

Megastar Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı sosyal medya hesabından yayınladı. Tarkan, son olarak 'Geççek' ve 'Yap Bi Güzellik' şarkılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 17:22
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Tarkan'ın yeni şarkısı 'Son Durak' dinleyicilerle buluştu

Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak'ı yayınladı
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Megastar Tarkan, yeni şarkısı “Son Durak” ile bugün tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak dinleyicilerle buluştu.  

Kasım ayında yeni bir parça yayımlanacağını duyuran ünlü sanatçı Tarkan, bugün yeni şarkısını YouTube hesabından paylaştı. Tarkan'ın ‘Son Durak’ isimli yeni şarkısı, tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a ait.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şarkının yayımlanmasının ardından sanatçı, kısa sürede Twitter'da gündem oldu.
Tarkan son olarak şubat ve temmuz aylarında 'Geççek' ve 'Yap Bi Güzellik' isimleriyle iki şarkı piyasaya sürmüştü.

İŞTE SON DURAK ŞARKISININ SÖZLERİ

Tükettik biz ne varsa

Kalmadı hiç umut

Güneşli bakan o gözler

Şimdi bulut bulut

 

Boğazımda bir düğüm

Tutuldu aşk dilimde

Yıkıldı yere bir bir

Koca dağlar içimde

 

Çok istedim bu bir rüya olsun

Senin için akan sular yine dursun

Ama ne zamanki kalbime sordum

Yok geri dönüşü yok dedi

Bu ayrılık kaderde yazılı dedi

 

Sana kal diyemiyorum

Gitme diyemiyorum

Son durak bu biliyorum

Geldik yolun sonuna

 

Kalp kesti mi ümidi

Atmıyor eskisi gibi

Söndü mü aşk ateşi

Külü alev almıyor bir daha

 

Bir çiçek gibi narin

İhmale gelmez aşk

Zaman denen hain

Ayırdı yolumuzu bak

 

Çok üzülüyorum inan

Belli etmesem de

Sessizce göz yaşlarım

Akar durur içime

 


 

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