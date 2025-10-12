TRT 1’in yeni dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’, ekran yolculuğuna harika bir başlangıç yaptı.

Dizi, Total’de aldığı 3.87 reytingle 6., AB’de aldığı 4.15 reytingle 2. ve ABC1’de aldığı 4.52 reytingle yine 2. sırada yer aldı. Cuma gibi rakiplerinin güçlü olduğu bir günde hem de ilk bölümde böylesi bir reyting almak, hakikaten büyük başarıdır. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizi başlamadan önce yazdığım bir yazıda ‘Taşacak Bu Deniz’ için “Cuma gününde dengeleri değiştirebilir mi? Bu mümkün. Bizim insanımız Karadeniz işlerini sever.” diye yazmıştım. Açıkçası, öngörüm beni şaşırtmadı. Dizi, ilk bölümüyle ilerleyen haftalarda çok daha iyi reytingler alabileceğinin sinyallerini verdi.

İzleyici, Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’yi özlemişti. Güzel bir ikili olmuşlar. Keyifle izledim.

Şahin Kendirci’den kalbi kırıklara şarkı

Şahin Kendirci, yeni şarkısı ‘Pişman Ettin’i Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Şahin Kendirci’ye ait şarkının düzenlemesini Suat Sakarya yapmış. Şarkının hüzünlü atmosferine eşlik eden sade ve duygusal klibin yönetmen koltuğuna Kemal Başbuğ oturmuş. Kırgınlık ve pişmanlık temasını, duygusal derinliği yüksek sözlerle harmanlayan Şahin Kendirci, yeni şarkısıyla aynı zamanda müzikal gelişimini de dinleyenlerin beğenisine sunuyor.

Aşkta aradığını bulamayanların şarkısı ‘Pişman Ettin’, müzik listelerinde zirveye göz kırpıyor.

Müşterekler Sergisi, Metrohan’da açıldı

Günümüzde müştereklerin kaybı ile yeniden inşası arasındaki gerilimi ele alan Müşterekler Sergisi, Metrohan’da açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’nın (İBB Kültür) ev sahipliğinde, Atölye İstanbul Düşün Sanat ve Eğitim Vakfı (AİV) ile Atölye 20 Sanat ve Üretim tarafından düzenlenen sergi, 40 sanatçının farklı mecralarda, türlü materyallerle ürettiği eserlerden oluşuyor. Sergi, günümüzde müştereklerin kaybı ile yeniden inşası arasındaki gerilimi, kamusal mekânın belleğiyle örülmüş bir estetik deneyim olarak irdeliyor.

Müşterekler Sergisi, 4 Ocak 2026’ya kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Metrohan’da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.