TRT 1’in yeni dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’, yarın akşam (10 Ekim) ekran yolculuğuna başlıyor.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı OGM Pictures imzalı yeni sezonun merak edilen işlerinden birisi olan dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer alıyor. Karadeniz’in hırçın doğasında iki düşman aile, Furtunalar ve Koçariler arasındaki kan davası merkeze alan dizi, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getirecek.

Peki, ‘Taşacak Bu Deniz’ reytinglerde ne yapar? Aldığı reytinglerle zirvenin değişmez ismi ‘Kızılcık Şerbeti’, yıllardır ekranlarda olan ‘Arka Sokaklar’, reytinglerde pek yüzleri güldürmese de yurt dışı satışı iyi olduğu için varlığını sürdüren ‘Aşk ve Gözyaşı’, bunlara bir de ‘MasterChef Türkiye’ ve gündüz kuşağı programlarını eklersek, işi hiç kolay değil. Cuma gününde dengeleri değiştirebilir mi? Bu mümkün. Bizim insanımız Karadeniz işlerini sever. Yolu açık, reytingi bol olsun.

Müziğin devleri, zamansız şarkıları yorumladı

Unutulmaz şarkı sözleriyle müzik tarihimizin en özel kalemlerinden biri olan Seda Akay, yeni projesi ‘Söz ve Seda Akay En İyiler 2’ albümünü Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Albümde, Seda Akay’ın yıllara meydan okuyan unutulmaz şarkıları; farklı jenerasyonlardan gelen, güçlü yorumlara sahip sanatçılarla yeniden hayat buluştu. Özenle seçilmiş şarkılar, modern düzenlemeler ve duyguyu zirveye taşıyan yorumlarla birleşerek hem nostalji rüzgarı estiriyor hem de geleceğe iz bırakacak yepyeni yorumları müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

11 eserlik projede Zerrin Özer, Yaşar, Serkan Kaya, Birol Namoğlu, Niran Ünsal, Fettah Can, Hazal, Ebru Cündübeyoğlu, Cansu Kurtçu Can ve Aziz Kiraz yorumlarıyla karşımıza çıkıyor.

‘Eudaimonia’, Antalya’da prömiyer yapacak

Fikrigün Film ve yapımcı Burhan Gün imzasıyla, Gizem İbak’ın yazıp yönettiği ‘Eudaimonia’, Türkiye’nin en köklü sinema etkinliklerinden 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışacak 10 film arasına seçildi.

Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen film, dünya çapında büyük prodüksiyonlarda kullanılan LED teknolojisini 360 derece uygulayarak Türk Sineması’nda bir ilke imza attı. Sinemaya getirdiği yenilikçi anlatım diliyle öne çıkan ‘Eudaimonia’, festival yolculuğuna Türkiye prömiyerini Antalya’da gerçekleştirerek başlıyor.

Başrolünde Mehmet Aslantuğ’un yer aldığı film, baba ile oğulun çıktığı yolculukta geçmişle yüzleşmenin ve yeniden bağ kurmanın evrensel hikâyesini anlatıyor.