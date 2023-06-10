Tavanı delen yorgun mermi başını sıyırıp geçti

Yalova’da gece bekçiliği yapan bir kişinin içinde bulunduğu tavana yorgun mermi isabet etti. Tavanı delen mermi, bekçinin başını sıyırıp koltuğa düştü.

Tavanı delen yorgun mermi başını sıyırıp geçti

Yalova’da bir hurda dükkanında gece bekçiliği yapan İdris Fidan (32), iş yerinde televizyon izlediği sırada, tavanı delen yorgun mermi başını sıyırıp koltuğa düştü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerindeki bir hurda dükkanında meydana geldi. İş yerinde gece bekçiliği yapan İdris Fidan, televizyon izlediği sırada duyduğu silah sesiyle irkildi. Konteyner olan iş yerinin tavanını delen mermi, Fidan’ın başını sıyırıp koltuğun üzerine düştü. Fidan hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

‘YİYECEK EKMEĞİMİZ VARMIŞ’

Şans eseri ölümden döndüğünü söyleyen İdris Fidan, “Dükkanda beklerken, televizyon izliyordum. Bir anda gelen sesle can havliyle fırladım. Yukarıdan düşen mermi kafamdan sekti. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Bir yerden mi sıktılar diye düşündüm.

Memur arkadaşlar geldiğinde yorgun merminin isabet ettiğini söylediler. Böyle bir hadise atlattık. Yiyecek ekmeğimiz varmış. Tam sağ tarafıma kafamı sıyırarak yere sekmesi bir oldu zaten. Bununla atlattık, daha da kötüsü olabilirdi” dedi.

Yaşananlara tepki gösteren iş yeri sahibi Ercan Tosun da “İnsanların, düğünlerde, asker eğlencelerinde rastgele silah kullanmamasını öğrenmesi lazım.

Zevkine ateş etmiş, geldi bizim bekçimizin kafasına isabet etti, ofisimizin çatısını delerek. Ucuz atlattık, buna da şükür. İdris’in canı sağ, başka bir şeye de gerek yok zaten” diye konuştu.

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