Tavizsiz Atatürkçü yazar Mehmet Faraç çıldırdı. "Kılıçdaroğlu'na saldırmak Atatürk'e saldırmaktır" demişlerdi.

Editör: Abdullah Keleş

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat, dün katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırmanın Mustafa Kemal Atatürk’e saldırmak demek olduğuna dair skandal bir ifadede bulunmuştu.

Canpolat Kılıçdaroğlu’na saldırmayı şu ifadeler ile açıklamış ve ardından çokça tepki toplamıştı: "Siyasette ilkeli değerler üzerinden tartışmak lazım. Ben ne dediğimi biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır."

ATATÜRKÇÜ YAZARDAN SERT TEPKİ

Atatürkçü Yazar Mehmet Faraç, bu ifadeler sonrasında sosyal medya hesabından sert ifadeler ile bu duruma tepki gösterdi.

Faraç tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

“Ya sabır!

Cemal Canpolat ya Atatürkü hiç anlamamış,

Ya CHP'deki İran yanlısı takkeliler, Taraf tetikçileri ve Atatürk düşmanı "kefere"leri gözardı etmiş

Ya da partisinin Atatürkçüleri tasfiye ve ideolojik tahribatlarla

Altıok'tan uzaklaşarak

nereye savrulduğunu gözardı etmiş.”