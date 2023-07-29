Taylor Swift konserinde gerçek depreme eş değer dans

Western Washington Üniversitesin'de Jeoloji ve Sismoloji Uzmanı olarak görev yapan Prof. Jackie Caplan-Auerbach, 27 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında elde ettiği verilere göre; Taylor Swift'in Seattle'de verdiği konserde dans edenlerin, 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını açıkladı.

Prof. Jackie Caplan-Auerbach, konserdeki sismik verileri, 2011'de Seattle Seahawks taraftarlarının maç sırasında kazanılan kritik sayı sırasında zıplamalarıyla meydana gelen sismik aktiviteyle karşılaştırdığını ancak Taylor Swift'in hayranların ürettiği sismik aktivitenin daha büyük olduğunu anlattı.

Caplan-Auerbach, 2011'deki maç sırasında ortaya çıkan sismik aktivitenin birkaç saniyede bittiğini ancak Swift konserinde müziğin şiddeti, dans edenlerin zıplamaları dahil tüm enerjinin uzun süre yere sismik aktivite olarak yansıdığını kaydetti.