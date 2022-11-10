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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan CHP'li üç vekilin dokunulmazlık fezlekesi hakkında açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi hakkında, "Bu konu Karma Komisyonun yetkisindedir" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 20:14
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan CHP'li üç vekilin dokunulmazlık fezlekesi hakkında açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan CHP'li üç vekilin dokunulmazlık fezlekesi hakkında açıklama
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li üç milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesine ilişkin konuştu. Şentop, "Meclis Başkanlığının özel bir yetkisi yok. Meclis Başkanlığı gelen bütün fezlekeleri sadece yasama sorumsuzluğu bakımından inceleyerek ilgili komisyona sevk ediyor" dedi.

Mustafa Şentop, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Kampüsü'nde yer alan Kabatepe Parkı'na fidan dikti.

Şentop, bir gazetecinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddialarından ayrı ayrı fezleke düzenlediğini belirterek bu milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de o görüntülerini izlemiştim. Çok üzüntü verici görüntüler. Mahkeme salonlarında zaman zaman tartışmalar olabiliyor ama duruşma esnasında hakime karşı rencide edici, yüksek sesle ve hakaretamiz ifadelerle saldırmak sadece milletvekillerimiz için değil sıradan vatandaşlarımız için de uygun değil. Geriye dönük olarak araştırdım, benzer bir olay yok. Bu, vahim bir olay.

Diğer süreçlerde ise Meclis Başkanlığının özel bir yetkisi yok. Meclis Başkanlığı gelen bütün fezlekeleri sadece yasama sorumsuzluğu bakımında inceleyerek ilgili komisyona sevk ediyor. Komisyonun işidir, görevidir ama özellikle kamu düzeninin bozulması yönünde güvenlik güçleriyle ilgili eylemlerde; aynı şekilde yargılama görevinin devamı konusunda özel hassasiyetler olduğunu belirtmek isterim. Bu konu Karma Komisyonun yetkisindedir."

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