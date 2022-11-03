Ümit Özdağ'dan fezleke açıklaması: Escobar afişinde ABD'li bir artisti kullanmıştık. Savcılar Soylu'yu kastettiğimizi düşünmüş. Bir bildikleri vardır herhalde

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde hakkında düzenlenen fezleke ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığını finansmanında kullandılar" açıklamasının anımsatılması üzerine şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanının Zafer Partisi'nin açıklamalarını adım adım izlemesini takdirler karşılıyorum. Bir süre önce yerli ve milli escobar afişiyle Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele konusunda bir farkındalık yaratmayı amaçlamıştık, ziyadesiyle bir farkındalık ortaya çıktı. Biz bir Amerikalı sanatçının başını kullanmıştık, Bruce Willis. Fakat nedense bazı sayın savcılar bunlar cumhuriyet savcıları bir bildikleri vardır, kastettiğimiz kişinin Süleyman Soylu olduğunu söylediler. Ne biliyorlar acaba Süleyman Soylu olduğunu söylüyorlar. Biz de soruyoruz savcılara biz Bruce Willis'i kastetmiştik siz ne oldu da Süleyman Soylu'yu kastediyorsunuz? Sayın Savcılar, gül gibi bir bakan var ortada onunla ilgili escobar olduğu iddiasında bulunuyorlar, böyle bir kabulleri var galiba. Kemal beye de bizi takipte kalmasını öneririm ver arzu ederse kendisine bizim asmış olduğumuz pankartın bir örneğini yolların, CHP Genel Merkezi'ne assınlar."

ÜMİT ÖZDAĞ HAKKINDA FEZLEKE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özdağ'ın, Twitter hesabından 9 Mayıs 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.

Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" değerlendirmesine yer verildi.

Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

İşte Özdağ'ın hakkında fezleke düzenlenmesine neden olan paylaşımı:



