TBMM'de İranlı astronotu kürt yaptı. Irkçılıkta ve faşistlikte artık tavan yaptılar. Ünlü gazeteci Sedat Aral böyle isyan etti

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli uzaya çıkan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuyla ilgili Meclis'te konuştu.

“KÜRT ASTRONOT KARŞILADI”

Söz konusu uzay yolculuğunun başında yaşananlarla ilgili Temelli, “Alper Gezeravcı kapıyı çaldığında onu uzay istasyonunda bir Kürt astronot karşıladı.” dedi.

‘Kürt’ astronotun Gezeravcı’ya kürtçe soru sormak istediğini ancak Gezeravcı’ya bu soruyu soramadığını belirterek “birbirimizin diline bile tahammül edemiyoruz” dedi.

“EMPERYALİSTLERİN DİLLERİYLE UZAYDA KONUŞUYORUZ“

Gezeravcı durumu şöyle anlattı:

Kürt astronot, ona 'Merhaba, nasılsın' anlamında 'Çawayi başi' diyemedi. Ne dediler birbirlerine biliyor musunuz? Birbirlerine ‘How do you do’ dediler. Dolayısıyla işte bizim ıstırabımız bu. Bir arada yaşıyoruz ama birbirimizin diline tahammül bile edemediğimiz için emperyalistlerin dilleriyle uzayda konuşuyoruz. Birçok yerde böyle konuşmaya da devam ediyoruz.

“DEHŞET VERİCİ BİR AŞAĞILIK KOMPLEKSİ VAR”

Temelli’nin bu sözlerine ünlü gazeteci Sedat Aral sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Aral söz konusu açıklamaları şu sözlerle eleştirdi:

Dehşet verici bir aşağılık kompleksi var. Kadın astronot İranlı, devrim sırasında Amerika’ya kaçan İranlı bir ailenin kızı. Temelli’nin ırkçılık düsturuna göre Kürt, bana göre İranlı ABD’li. Bu aşağılık kompleksi Kürt siyasetini nazileştirmeye başladı.