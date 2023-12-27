DEM Parti Genel Merkezi önüne sarı torbalar bırakıldı

Medyascope’dan alınana habere göre, 22-23 Aralık tarihleri arasında Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü PKK’nın saldırıları sonucunda 12 Mehmetçik şehit düşmüştü.

Bunun üzerine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı bir çağrıda bulunarak vatandaşları DEM Parti Genel Merkezi önüne çağırdı.

Çevik kuvvet ve sivil polisler güvenlik önlemleri gereği sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. DEM Partililerin Genel Merkez önünde durmamalarını söyledi. DEM Parti yetkilileri de parti binası önünden ayrılmayacaklarını belirtti.

Vatandaşlar Genel Merkez önünde eylemlerini yapıp “Kahrolsun PKK”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Meclis’te terörist istemiyoruz” sloganları attı.

“SARI TORBALAR SİZİ BEKLİYOR”

Protestoya gelen bir kişi ise kalabalığın içinden bağırarak “Sarı torbalar sizi bekliyor” sözlerini kullandı. Kalabalık grup protestosunu sürdürürken Demirtaş ve Osman Kavala hakkında da sloganlar attı.

Eylemlerini sürdürmek isteyen gruba çevik kuvvet ekibi izin vermeyince vatandaşlar parti binası önünden ayrıldı.