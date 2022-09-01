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Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti

Uluslararası net rezervlerde büyük düşüş. Net uluslararası rezervler, 26 Ağustos ile sona eren haftada 1.26 milyar dolar düşüş kaydetti. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 18:01
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 18:08
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TCMB açıkladı son iki hafta net rezervlerdeki düşüş 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti

Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son iki haftada dolar bazında kan kaybetti. Son iki haftada net rezervlerdeki düşüş 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen ayki artışların ardından art arda ikinci defa keskin şekilde geriledi. Net rezervler 26 Ağustos ile sona eren haftada 1.26 milyar dolar azalışla 12.62 milyar dolara geriledi.

Böylece net uluslararası rezervler, Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk iki haftasında yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden toparlandıktan sonra iki haftada toplam 3.06 milyar dolar gerilemiş oldu.

Net rezervler Temmuz ayının başlarında 6.1 milyar dolar ile 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Brüt döviz rezervi de geriledi

TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, net uluslararası rezervler bir önceki hafta 13.88 milyar dolar düzeyindeydi.

Verilere göre ayrıca TCMB'nin brüt döviz rezervi de 71.5 milyar dolardan 70.8 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin döviz rezervleri, ihracatçıların döviz gelirlerinin bankaya satışı ve KKM gibi adımlardan destek bulsa da, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT'lere yaptığı döviz satışları ile yıl içinde sert düşüşler kaydetti. TCMB, Temmuz ayında ise Eylül 2021'den bu yana ilk defa KİT'lere herhangi bir döviz satışında bulunmadı.

Rezervlerde başka merkez bankasının 1-2 milyar doları yer alıyor

Geçen haftaya ilişkin açıklanan rezerv verileri içerisinde bir başka merkez bankasının TCMB nezdinde açtığı 1-2 milyar dolar civarında depo/mevduat giriş işlemi yer alıyor.

Bankacılar ilgili verileri TCMB'nin EVDS'de yer alan haftalık rezerv verilerindenki girişlerden elde ediyor.

İlgili kalemde bankacıların hesaplamalarına göre yaklaşık 1 milyar doları geçen hafta olmak üzere son bir kaç haftada 1-2 milyar dolar giriş görünüyor.

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