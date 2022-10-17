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Kısa vadeli dış borçta yeni rekor. Ağustos’da tavan yaptı

Türkiye'nin dış borç stoku Ağustos ayında rekor kırdı. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 185,9 milyar dolara yükseldi

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:36
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TCMB açıkladı. Türkiye'nin kısa vadeli borç stoku ağustos ayında rekor kırdı tavan yaptı

Kısa vadeli dış borçta yeni rekor. Ağustos’da tavan yaptı
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Türkiye'nin borç stoku tavan yaptı, yeni bir rekora imza atıldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ağustos itibariyle 185.9 milyar dolar oldu.

Böylelikle kısa vadeli dış borç stokunda rekor kırılmış oldu.Türkiye’de kısa vadeli dış borç stoku ağustos sonu itibarıyla, 2021 yıl sonuna göre yüzde 13.6 oranında artışla 138.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8.2 oranında artarak 55.6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15.4 artışla 50.9 milyar dolara çıktı.

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Çaycı Hüso
17.10.2022 12:17
Olsuuunnn!... borç yiğidin kamçısı derler büyüklerimiz, yeterki uzaya yapılan doblo yol erken bitsin....  
 
Abbas
17.10.2022 12:07
Borç yiğidin Kamçısıdır, ama Kamçının dozu artarsa, Yiğit yara bere içinde kalır ????  
 
Nedim
17.10.2022 11:41
Akp iktidarda kalsın diye ülkeye borç veriyor ingilizler. Karşılığında da dedeleri kıbrıs i savaşmadan almıştı. Şimdi bakalım ne alacaklar.  
 
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