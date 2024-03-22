TCMB sonrası dolar yeni güne böyle başladı

Serbest piyasada 32,1530 TL’den alınan dolar, 32,1550 TL’den satılıyor. 34,8580 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 35,8600 TL olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,8970 TL, avronun satış fiyatı ise 34,8150 TL olmuştu.

Dün yurtiçinde TCMB faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB sürpriz şekilde faizleri 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltti. TCMB’nin kararı sonrasında, Dolar/TL kuru 31,87 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar/TL kuru yeni güne yeniden yukarı yönlü bir hareketlilik sergileyerek başladı.

Bugün iki bölgede de veri akışı bulunmadığından kurdaki seyrin devam etmesi beklenebilir.