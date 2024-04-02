Merkez Bankası'ndan enflasyon için kararlılık mesajı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'la bir araya gelen TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyona karşı kararlılık mesajı verdi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, bankacılık sektörünün durumu enflasyon görünümü ve para politikalarındaki son dönem gelişmelerinin masaya yatırıldığı belirtildi.

"2024 YILININ İKİNCİ YARISINDA DEZENFLASYON TESİS EDİLECEK"

Piyasa mekanizmasındaki uygulamaların teknik ayrıntılarına değinen TCMB Başkanı Karahan, "Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

TCMB ile iletişimlerinin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirten Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar ise faydalı bir görüşme yaptıklarını ifade etti.