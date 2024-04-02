TÜRSAB'dan Moskova'ya taziye ziyareti

Kaynak: AA
TÜRSAB'dan Moskova'ya taziye ziyareti
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulundu.

Bağlıkaya ve beraberindeki heyetin, 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenleri anmak ve taziyelerini bildirmek maksadıyla Moskova'ya gittiği belirtiliyor.

Bağlıkaya, insanları ve kültürleri birbirine yaklaştıran turizm, dostluk köprülerinin kurulmasında, barışın ve kardeşliğin tesisinde her zaman en önemli role sahip olduğunu ve bu anlamda turizmin yaralar sarmada önemli bir işlevi olduğuna inandıklarını belirtti.

Bağlıkaya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak tüm Rus halkına sabır ve başsağlığı dilediklerini söyledi.

Lomidze, terör eylemi herkesi derinden etkilediğini ve her birimizin orada ya bir akrabası ya da bir dostu bulunduğunu söyledi.

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