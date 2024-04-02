Firmaların net döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta önceki aya oranla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 291 milyon dolar ve yükümlülükleri 2 milyar 993 milyon dolar azalış kaydetti.

Bu veriler kapsamında net döviz pozisyon açığı ise 299 milyon dolar artışla 82 milyar 620 milyon dolara yükseldi.

Varlık dağılımına bakıldığında, bir önceki aya oranla yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 624 milyon dolar azalış kaydetti.

Yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 242 milyon dolar, 73 milyon dolar ve 17 milyon dolar artış oldu.

Aynı dönemde yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya kıyasla yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 386 milyon dolar ve 848 milyon dolar artış gösterirken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 249 milyon dolar azalış kaydetti.

Yükümlülüklerin vade yapısında, ocakta bir önceki aya oranla yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 2 milyar 23 milyon dolar ve 1 milyar 482 milyon dolar azalış gösterdi.

Yurt içinden sağlanan nakdi kredilerde 512 milyon dolar artış görüldü.