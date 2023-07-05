Tebrikleri Dursun kardeşime, eleştirim ise tüm medyaya…

10 numara gazeteciliği tartışılamaz bir kardeşim var: Dursun Gündoğdu.

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nun Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi.

Gazeteciliğe 1979 yılında Ankara’da duayen medya patronu ve gazeteci Yaşar Aysev’in Barış Gazetesi’nde başladı.

Türk Haberler Ajansında merhum Ufuk Güldemir’in büro şefliğinde çok başarılı olunca temsilcimiz merhum Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’ne transfer etti Dursun’u.

10 yıl Haldun Simavi’nin efsane Günaydın Gazetesinde birlikte çalıştık.

“Gazeteci olunmaz doğulur” sözünü ispatlayan yeteneği ile bir çok özel habere imza attı.

1989 yılında Günaydın Gazetesi Antalya Bölge Temsilcisi oldu.

1992 yılında Hürriyet Haber Ajansı’na geçerek büro şefi ve Hürriyet Gazetesi Akdeniz Bölge Temsilciliği görevlerinde bulundu.

Foto Muhabirleri Demeği Kurucu Üyesi ve sürekli basın kartı sahibi Gündoğdu, 2011 yılında Gün Haber internet sitesini kurdu.

Dursun Trük medyasını bir kez daha atlatan şu özel haberi, özel fotoğrafı ile yayınladı:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi, çocukları ve torunlarıyla Antalya’ya geliyor, Belek’te bir otelin villasında bayram tatilini geçiriyor.”

Gündoğdu’nun yaptığı özel haberde iki ayrı fotoğraf var ve üzerlerinde de transparan Gün Haber logosu var. Dursun’un bu haberini iki açıdan ele alayım.

Birincisini Dursun’un şu eleştirileridir:

“Yandaş medya diye tabir edilen, Sabah, Akit, Yeni Asır, Takvim gibi gazeteler ile onların TV’leri ve internet siteleri Gün Haber’in özel bir haberini, hem de kaynak belirtmeksizin köpürte köpürte veriyorlar.

Gazeteci-televizyoncu Fuat Uğur’da topa girip dün saçma sapan bir iddiada bulunmasaydı, inanın bu yazıyı kaleme almayacaktım.

Köpürtülen haberin aslında normali şu;

Bayram bitmeden vefat eden dayısı nedeniyle de ailecek apar topar bir minibüsle Ankara’ya cenaze törenine gidiyorlar.

Kılıçdaroğlu’nun Antalya’da olduğundan bile bi haber yandaş medya, Gün Haber’in bu özel haberini ve fotoğraflarını alıp, ‘Geceliği 326 bin lira olan villada kaldı. Soğan edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu’nun mutfak şovu bitti’ türünden süslemelerle ballandıra ballandıra verdi.

Ancak, TV’lerde siyasi yorumlarıyla tanıdığımız Fuat Uğur öyle bir yazı kaleme almış ki, “Yuh” dedirtti yani…

Diyor ki, kalemi de kendisi gibi zat-ı şahane;

‘İddialara göre bilgiyi sızdıran Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresi.’

Yapma ya…

Gün Haber’in logosu Kılıçdaroğlu’nun gömleğinin üzerinde nal gibi duruyor.

Yandaş medyanın bilgi kaynağı, Gün Haber kardeşim…

İlla, Fuat Uğur ve türevlerinin yazdıklarının ucu Ekrem İmamoğlu’na dokunacak…

İmamoğlu’nu yazdıkça ‘Bonus’ kazanıyorlar herhalde?..

Hey Allah’ım…

Bunların gazeteciliği demek ki hep böyle…

Fuat Uğur beni şu ekonomik krizin ortasında güldürdün ya, Allah’ta seni güldürsün emi?

Kıssadan hisse;

Kemal Bey ve ailesinin kaldığı villanın devletten ihale aldığı bilinen bir holdinge ait olması hatadır.

Sosyal demokrat bir lider olarak daha mütevazı bir otelde kalmalıydı.”

Dursun’un bu haberinin ikinci yanı ise özgür medyadır.

Onlar ise bu tatili tamamen görmezden gelmişlerdir.

Recep Tayyip Erdoğan’ın tatilleri haber olur da Kılıçdaroğlu’nunki neden haber olmaz?

Meslek etiğine sığar mı?

Tebrikleri Dursun kardeşime, eleştirim ise tüm medyaya…