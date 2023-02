Ünlü oyuncu Tom Sizemore beyin anevrizması geçirmişti. Doktorları acı gerçeği ailesine açıkladı

Ünlü oyuncu Tom Sizemore'dan kötü haber geldi. Ünlü aktörün sözcüsü Charles Lago konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, oyuncunun ailesinin de endişeli bir bekleyiş içinde olduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, 61 yaşındaki oyuncu Tom Sizemore, beyin anevrizması geçirdikten sonra yoğun bakıma alınmıştı. Sizemore, 10 gündür komada tutuluyor.

Sizemore’un temsilcisi Charles Lago, oyuncunun iyileşmesi için tüm umutların tükendiğini belirterek şunları söyledi:

“Doktorlar ailesini umut kalmadığını yönünde bilgilendirdi ve hayatına son verme kararını almayı önerdi. Şu an aile bu konuda bir karar verme aşamasında.”

Rol aldığı Black Hawk Down (Kara Şahin Düştü) Born on the Fourth of July (Doğum Günü Dört Temmuz) Natural Born Killers (Katil Doğanlar) Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak) gibi filmlerle tanınan Sizemore, hastalandığı sırada Impuratus adlı filmde oynamaya hazırlanıyordu. Oyuncu, o yapımda bir dedektifi canlandıracaktı.

Tom Sizemore, rol aldığı filmlerin yanı sıra özel hayatındaki skandallarla da biliniyordu. 2013 yılında hayatının önemli noktalarını anlattığı bir kitap yayınladı. Sizemore o kitabında 1992 tarihli Passenger 57 adlı yapımda birlikte oynadığı Elizabeth Hurley'e aşık olduğunu ve onunla bir ilişki yaşadığını söylemişti. Sizemore daha sonra 1996 yılında Maeve Quinian ileevlendi. Bu evlilik 1999 yılına kadar sürdü.

Tom Sizemore, hareketli özel hayatının yanı sıra kötü alışkanlıkları nedeniyle de zaman zaman basına konu oluyordu. Oyuncu, madde etkisi altında araç kullanmaktan gözaltına da alınmıştı.