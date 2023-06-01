Tedavi edilmeyen epilepsinin zararı belli oldu

Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Faik Bakan, tedavi edilmeyen epilepsi günlük yaşamı kısıtladığını açıkladı.

Tedavi edilmeyen epilepsinin zararı belli oldu

İHA’nın haberine göre; Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Faik Bakan, epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek önemli bilgiler verdi.

Epilepsi hastalığı, dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. Epilepsi nöbetleri hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabiliyor ve birkaç dakika boyunca sürebiliyor.

Tedavi edilmediği takdirde gün içerisinde tekrarlarının da görülebildiğinden bahseden Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Faik Bakan, bu nöbetlerin insanların hayatını etkilediğini ve günlük aktivitelerini kısıtladığını da dile getirdi.

“EPİLEPSİ NÖBETLERİ ORTAYA ÇIKAR”

Uzm. Dr. Mustafa Faik Bakan, “Dünyada en sık görülen nörolojik hastalıklardan biri olan ve halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi hastalığı, beyin fonksiyonlarını etkileyen bir nörolojik bozukluktur. Beyinde meydana gelen anormal elektriksel aktiviteler sonucu, epilepsi nöbetleri ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

“EPİLEPSİNİN BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ”

Epilepsi hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemlerinden de bahseden Uzm. Dr. Bakan şunları belirtti:

“Epilepsi hastalığının belirtileri kişiden kişiye, nöbet türüne ve şiddetine bağlı olarak farklılık gösterir. Kontrolsüz kas kasılmaları, bilinç kaybı veya bayılma hissi, hızlı göz hareketleri, konuşma bozuklukları ve anlama güçlüğü gibi şikâyetler sık görülen belirtiler arasında yer alır. Epilepsi hastalığı, tedavi edilebilen bir hastalıktır. Epilepsi hastalığının tedavisinin temel hedefi, nöbetleri azaltmak veya kontrol altına alabilmek için uygun ilaç tedavisi planlamaktır. Bazı hastalarda, diyet değişiklikleri, yaşam tarzı değişiklikleri veya cerrahi müdahaleler gerekebilir. Epilepsi nöbeti geçiren bir hastaya ilk müdahale oldukça önemlidir. Panik yapmadan, hastanın düşme riskine karşı kendi güvenliğinizi sağlamaya özen gösterin. Nöbet sırasında hastanın başının darbelerden korunmasını, ağızdan veya nefes yolunda engelleyici bir durumun oluşmamasını sağlayın. Hastanın sağlık durumu nöbet sonrasında da yakından takip edilmelidir”

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